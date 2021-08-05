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Ракурс
Крен у бік Китаю заперечує “Слуга народу” - Це партійна дипломатія

Крен у бік Китаю заперечує «Слуга народу» — Це партійна дипломатія

5 сер 2021, 15:49
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Крен у бік Китаю заперечує «Слуга народу». Очільник політсили президента Володимира Зеленського Олександр Корнієнко наголосив, що Китайська Народна Республіка — це найбільший торговельний партнер України, проте Київ не може змінювати геополітичний курс, бо він записаний у Конституції (йдеться про євроатлантичну інтеграцію та вступ до НАТО).

Я і Давид Арахамія (очільник фракції «Слуга народу» — рел.) неодноразово коментували, що Китай — найбільший торговельний партнер України. Зрозуміло, що весь ЄС дає більше експорту, але окремо жодна європейська країна не має з нами такий товарообіг… Комуністична партія Китаю відіграє досить серйозну роль в управлінні країною. Не зважати на це і робити вигляд, що торгівля з найбільшим торговельним партнером буде сама якось відбуватися, теж неправильно. Ми маємо займатися дипломатією. Що ми і робимо. Існує так звана партійна дипломатія, — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».


За його словами, правляча партія співпрацює з сотнями політсил по усьому світу, проте у нас «хайпують лише на КПК». Нардеп також звернув увагу на меритократію, яка у Китаї «розвинена досить непогано».

Нагадаємо, глава політради «Слуги народу», нардеп Давид Арахамія заявив, що правляча політсила Володимира Зеленського вважає Китай важливим стратегічним партнером і планує переймати досвід Комуністичної партії КНР з побудови держави.

Джерело: Ракурс


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