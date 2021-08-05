Крен в сторону Китая отрицает «Слуга народа» - Это партийная дипломатия

https://racurs.ua/n158414-kren-v-storonu-kitaya-otricaet-sluga-naroda-eto-partiynaya-diplomatiya.html

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Крен в сторону Китая отрицает «Слуга народа». Глава политсилы президента Владимира Зеленского Александр Корниенко отметил, что Китайская Народная Республика — это крупнейший торговый партнер Украины, однако Киев не может менять геополитический курс, потому что он записан в Конституции (речь идет о евроатлантической интеграции и вступлении в НАТО).

Я и Давид Арахамия (глава фракции «Слуга народа» — рел.) неоднократно комментировали, что Китай — крупнейший торговый партнер Украины. Понятно, что весь ЕС дает больше экспорта, но отдельно ни одна европейская страна не имеет с нами такого товарооборота… Коммунистическая партия Китая играет достаточно серьезную роль в управлении страной. Не учитывать это и делать вид, что торговля с крупнейшим торговым партнером будет сама как-то происходить, тоже неправильно. Мы должны заниматься дипломатией. Что мы и делаем. Существует так называемая партийная дипломатия, — отметил Корниенко в интервью «Цензор.НЕТ».



По его словам, правящая партия Украины сотрудничает с сотнями политсил по всему миру, однако у нас «хайпуют только на КПК». Нардеп также обратил внимание на меритократию, которая в Китае «развита достаточно неплохо».

Напомним, глава политсовета «Слуги народа», нардеп Давид Арахамия заявил, что правящая политсила Владимира Зеленского считает Китай важным стратегическим партнером и планирует перенимать опыт Коммунистической партии КНР в построении государства.