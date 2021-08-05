Лукашенко назвал Украину «дополнительной угрозой». Фото: УП

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, назвал Украину «дополнительной угрозой, которой раньше не было», а украинские власти обвинил в проведении «антинародного курса».

Об этом он заявил во время совещания с силовиками в четверг, 5 августа. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба белорусского диктатора.

Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на Запад, на Восток идут, на Юг, неважно. Это их дело — определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которую мы не имели ранее, — сказал он.

Также на совещании Лукашенко поручил закрыть «каждый метр белорусской границы». 2 июля он заявил, что в Беларусь из Украины якобы поставляют оружие и приказал закрыть границу.

Закрытие границы произошло через 26 дней после поручения. С 28 июля в Беларусь из Украины могут въезжать лишь несколько категорий граждан.

Напомним, Лукашенко начал строительство вероятного лагеря для политических заключенных вблизи поселка Новоколосово под Минском. Он расположен на месте бывшего советского ракетного хранилища, занимает площадь более 80 га.