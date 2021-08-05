Покинул ли Разумков команду президента, рассказали в "Слуге народа"

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Покинул ли спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков команду президента Владимира Зеленского, рассказал заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Председатель Верховной Рады — более политический вопрос. Мы не имеем какой-то формы отчета спикера перед коалицией или иных возможностей контроля. Конечно, мы движемся по тому порядку дня, который согласовываем, и над которым все работаем. Разумков является внефракционным, но он участвует в заседаниях нашей фракции, — указал Корниенко в интервью «Цензор.НЕТ».

Нардеп также подтвердил, что монобольшинство «дискутирует» с главой парламента.

Видим, что по некоторым маркерным вопросам он демонстрирует, что имеет собственную позицию. Видимо, надо учитывать, что у спикера есть свое видение, — добавил «слуга».

В то же время Корниенко уклонился от ответа на вопрос о том, находится ли Разумков сейчас в команде президента:

Это надо у него спросить.

По его словам, Разумков действует «в пределах и в способ, как положено топ-чиновнику». Он назвал спикера Рады командной человеком.

Но у каждого могут быть разные планы. В рамках всей властной команды украинского народа — он к ней относится. А по каким-то направлениям у нас во всех есть свои задачи и ответственность, — подытожил Корниенко.

Источник: «Цензор.НЕТ».