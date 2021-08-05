Чи покинув Разумков команду президента, розповіли у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n158411-chy-pokynuv-razumkov-komandu-prezydenta-rozpovily-u-sluzi-narodu.html

Ракурс

Чи покинув спікер Верховної Ради Дмитро Разумков команду президента Володимира Зеленського, розповів заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Голова Верховної Ради — більш політичне питання. Ми не маємо якоїсь форми звіту спікера перед коаліцією чи інших можливостей контролю. Звичайно, ми рухаємося по тому порядку денному, який узгоджуємо, та над яким усі працюємо. Разумков є позафракційним, але він бере участь у засіданнях нашої фракції, — вказав Корнієнко в інтерв’ю для «Цензор.НЕТ».

Нардеп також підтвердив, що монобільшість «дискутує" із очільником парламенту.

Бачимо, що по деяких маркерних питаннях він демонструє, що має власну позицію. Певне, треба враховувати, що у спікера є своє бачення, — додав «слуга».

Водночас Корнієнко ухилився від відповіді на запитання про те, чи перебуває Разумков нині у команді президента:

Це треба у нього запитати.

За його словами, Разумков діє «в межах і в спосіб, як належить топ-посадовцю». Він назвав спікера Ради командною людиною.

Але у кожного можуть бути різні плани. У рамках усієї владної команди українського народу — він до неї належить. А щодо якихось напрямків у нас у всіх далі є свої завдання та відповідальність, — підсумував Корнієнко.

Джерело: «Цензор.НЕТ».