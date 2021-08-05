Корнієнко зізнався, що отримував “зарплату в конверті” у Раді

https://racurs.ua/ua/n158409-korniienko-ziznavsya-scho-otrymuvav-zarplatu-v-konverti-u-radi.html

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Олександр Корнієнко, керівник президентської партії «Слуга народу» та перший заступник очільника фракції монобільшості у Верховній Раді зізнався, що отримував зарплату за роботу в парламенті у конверті. Він також заперечив заяви колишніх «слуг» про те, що нардепи отримують в конверті по 10−15 тис. дол.

Я нічого не роздаю. Правда, сам одного разу отримав зарплату у конверті. Коли ще не оформив зарплатну картку, прийшов до бухгалтерії, де мені видали мою офіційну депутатську зарплатню в такому синьому конвертику, — розповів Корнієнко в інтерв’ю для «Цензор.НЕТ».

Він також назвав заяви екс-колег по «Слузі народу» інсинуаціями. За його словами, він вже втомився коментувати цю тему.

Нагадаємо, деякі «вигнанці» з президентської фракції заявляли про те, що «слугам» платять зарплату у конверті по 10−15 тис. дол. Зокрема Анна Скороход розказувала, що ці гроші видають заступники керівника монобільшості.

Джерело: «Цензор.НЕТ».