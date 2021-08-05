Експеримент з вакцинацією – в Моршині з червня нема хворих на COVID-19. Фото: reuters

https://racurs.ua/ua/n158408-eksperyment-z-vakcynaciieu-v-morshyni-z-chervnya-nema-hvoryh-na-covid-19.html

Ракурс

Масова вакцинація від коронавірусу в Моршині принесла хороші результати. Зараз в місті немає зареєстрованих нових хворих на COVID-19.

Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня. Наразі в Моршині дві дози вакцини отримали 66% дорослого населення, одну дозу — 72,4%. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac. Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech. Загалом у Моршині проживають 4 тис. 239 людей, 800 з них — діти до 18 років.

Це дуже хороший результат. Вакцини проти COVID-19 демонструють високі рівні ефективності та захисту. І це не лише український, але й світовий досвід. Зараз наша мета — щепити якомога більше людей та не дати пандемії восени загостритись, — сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пілотний проект із масової вакцинації від коронавірусу розпочали у Львівській області. У курортному Моршині 16 квітня почали одночасно вакцинувати від COVID-19 більшу частину жителів міста.