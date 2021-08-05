Штам «Дельта» захоплює Україну – зареєстрували майже 150 випадків. Фото: УП

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Коронавірус в Україні й далі поширюється, а штам «Дельта» офіційно зареєстрували в 143 випадках.

Найбільше випадків інфікування цим різновидом вірусу зафіксовано у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та Києві. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він нагадав, що штам «Дельта» поширюється швидше, ніж інші штами, а також частіше призводить до госпіталізації.

За його словами, вакцинація захищає від індійського штаму коронавірусу. Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але воно не є суттєвим.

Навіть при спалаху «Дельти» в різних країнах вакциновані люди не потрапляли в лікарні. Країнам з належним рівнем вакцинації вдалося уникнути перенавантаження на систему охорони здоров’я, — розповів санлікар.



Кузін зазначив, що наразі ситуація із захворюваністю на COVID-19 по всій країні поступово погіршується. Через збільшення нових випадків захворювання нового спалаху можна очікувати у будь-якому регіоні України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» має специфічні симптоми, які відрізняють його від інших мутацій коронавірусу. Найпоширенішими з них є лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить.