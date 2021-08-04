Особливі симптоми штаму «Дельта» назвали в МОЗ

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158374-osoblyvi-symptomy-shtamu-delta-nazvaly-v-moz.html

Ракурс

Штам «Дельта» має специфічні симптоми, які відрізняють його від інших мутацій коронавірусу.

Найпоширенішими симптомами є лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що серед пацієнтів зі штамом «Дельта» кашель та втрата нюху або смаку менш поширені, але частіше трапляються інші симптоми, більш серйозні. А саме:

порушення слуху;

проблеми зі шлунково-кишковим трактом;

утворення згустків крові, що призводять до відмирання тканин та гангрени.

Згідно з дослідженням, проведеним вченими з Китаю концентрація вірусу в крові зараженої людини від штаму «Дельта» в тисячу разів більше, ніж було в інфікованих диким штамом. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус у зовнішнє середовище, сприяє поширенню вірусу на інших людей, — заявили в МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що індійський штам коронавірусу «Дельта» має найбільшу патогенність серед інших варіантів коронавірусної хвороби COVID-19.