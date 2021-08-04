Меган Маркл. Фото: Instagram

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Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська та дружина принца Гаррі, уперше з’явилася на публіці після народження доньки.

Вихід герцогині пов’язаний із ювілеєм — їй виповнилося 40 років. Про це стало відомо з її сторінки в Instagram.

Для Меган Маркл і принца Гаррі стало традицією запускати благодійні ініціативи в день народження. Герцогиня Сассекська не зрадила звичаю і зробила це у свій ювілей. Вона запустила кампанію, яка покликана допомогти жінкам знайти роботу після пандемії коронавірусу.

Разом із комедіанткою Меліссою Маккарті Меган Маркл записала жартівливе відео, яким анонсувала благодійну ініціативу. Вона отримала назву 40×40.

За сюжетом Меган Маркл зателефонувала голлівудській акторці напередодні свого дня народження. Для відеодзвінка Мелісса Маккарті одягнулася так, ніби зібралася на королівське весілля. У кадрі вона спокійно попивала чай і жартувала про плани Меган на ювілей.

Натомість Меган Маркл заявила, що зателефонувала комедіантці з пропозицією присвятити 40 хвилин свого часу жінкам, які намагаються знайти роботу після коронавірусу. До ініціативи вона долучила багатьох зірок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл із нагоди свого дня народження запросить 65 гостей. 4 серпня їй виповниться 40 років. Організацією свята й запрошенням гостей займеться відомий у Голлівуді ведучий Колін Коуї, який не раз організовував урочисті заходи для Опри Вінфрі та інших зірок.