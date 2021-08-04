Комар. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n158372-populyarnyy-ukrayinskyy-kurort-atakuut-komari-video.html

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Популярний український курорт на Азовському морі штурмують «хмари» комарів. Туристи й жителі Бердянська скаржаться на засилля комах.

Вони кусають людей навіть вдень. Про це повідомляє місцеве видання «PRO Бердянськ».

Повідомляється, що комарі «захоплюють» номери готелів, квартири та будинки. Комахи розміщуються на стінах приміщень, кусаються й не дають відпочити туристам, а також заважають місцевим жителям. Спроби місцевої влади труїти комах не дають бажаних результатів — раніше виділені кошти на боротьбу з комарами вже витрачені, а новий тендер відбудеться 5 серпня. Крім того, у місті розглядають можливість примусово змусити ОСББ труїти комарів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відпочинок на Азовському морі у 2021 році туристам псують медузи й комахи. Наприкінці минулого тижня туристи зітхнули з полегшенням, оскільки біля узбережжя вже не було засилля медуз. Однак раділи вони недовго — останні два дні морські тварини знову повернулися й дошкуляють відпочивальникам біля пляжів.