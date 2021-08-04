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Ракурс
Загадкову арку відшукали на Марсі. Фото: NASA

Загадкову арку відшукали на Марсі (ФОТО)

4 сер 2021, 19:51
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Марсохід Curiosity виявив на Марсі загадкову структуру з каменю, яка нагадує арку. Вона зберігає свою форму навіть попри вплив вітру та ерозію.

Curiosity займається дослідженням кратера Гейла, в якому розташовується гора Шарп. Раніше йому вдалося отримати детальні зображення тонкої нерівної арки. Про це повідомляє CNET.

Арка на Марсі. Фото: NASA

Геолог NASA Ебігейл Фрейман описує видовище як «особливо химерне зображення цікавої скельної текстури». Вона зазначила, що фото Марса показують поширеність невеликих нерівностей і грудок, які виступають над поверхнею.

Марс. Фото: NASA


На цей час марсохід вивчає перехідну зону між «глинистим блоком» і «сульфатовмісним блоком». Обидві області можуть бути свідченням існування водойм у цьому регіоні в далекому минулому. Поле огляду знімків, на які потрапила арка, становить всього 16,5 сантиметрів. Вчені вважають, що вона утворена з матеріалу, який здатний протистояти ерозії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що марсохід-фотограф Perseverance зробив нові світлини Червоної планети під час дослідження зразків ґрунту у рамках місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Джерело: Ракурс


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