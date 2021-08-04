Загадкову арку відшукали на Марсі. Фото: NASA

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Ракурс

Марсохід Curiosity виявив на Марсі загадкову структуру з каменю, яка нагадує арку. Вона зберігає свою форму навіть попри вплив вітру та ерозію.

Curiosity займається дослідженням кратера Гейла, в якому розташовується гора Шарп. Раніше йому вдалося отримати детальні зображення тонкої нерівної арки. Про це повідомляє CNET.

Геолог NASA Ебігейл Фрейман описує видовище як «особливо химерне зображення цікавої скельної текстури». Вона зазначила, що фото Марса показують поширеність невеликих нерівностей і грудок, які виступають над поверхнею.

На цей час марсохід вивчає перехідну зону між «глинистим блоком» і «сульфатовмісним блоком». Обидві області можуть бути свідченням існування водойм у цьому регіоні в далекому минулому. Поле огляду знімків, на які потрапила арка, становить всього 16,5 сантиметрів. Вчені вважають, що вона утворена з матеріалу, який здатний протистояти ерозії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що марсохід-фотограф Perseverance зробив нові світлини Червоної планети під час дослідження зразків ґрунту у рамках місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).