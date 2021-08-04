Три олімпійських рекорди оновив 20-річний українець

Михайло Кохан. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n158370-try-olimpiyskyh-rekordy-onovyv-20-richnyy-ukrayinec.html

Ракурс

Олімпіада-2020 у Токіо триває — 20-річний Михайло Кохан не завоював медаль, але посів четверте місце на Олімпійських іграх та оновив три олімпійські рекорди як наймолодший спортсмен.

Він змагався в дисципліні з метання молоту. Про це стало відомо з трансляції змагань.

Михайло Кохан перед фіналом став наймолодшим учасником фіналу Олімпіади-2020 у метанні молота. Наступному за віком учаснику вже 26 років. Після перших двох спроб Кохан йшов другим, але наступними двома метаннями покращити свій результат український спортсмен не зміг. За підсумками чотирьох спроб Кохан продовжував утримувати друге місце.

Під час п’ятої спроби він опустився на четверте місце — його випередили норвежець та поляк. Олімпійським чемпіоном у метанні молота став поляк Войцех Новіцкі, срібну медаль здобув норвежець Ейвінд Генріксен, бронзу — ще один поляк Павел Файдек.

Кохан оновив низку рекордів:

Наймолодший учасник фіналу Олімпіади-2020 у метанні молота;

Наймолодший легкоатлет в історії Олімпіад, який метнув молот за 80 метрів;

Наймолодший метальник молота, який посів четверте місце на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олімпійські ігри в Токіо 4 серпня успішні для українських спортсменів. Перші медалі цьогорічної Олімпіади здобули українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук — в артистичному плаванні вони вибороли «бронзу». Це перша медаль в артистичному плаванні в історії України.