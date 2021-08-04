Три олимпийских рекорда обновил 20-летний украинец

Михайло Кохан. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n158370-tri-olimpiyskih-rekorda-obnovil-20-letniy-ukrainec.html

Ракурс

Олимпиада-2020 в Токио продолжается — 20-летний Михаил Кохан не завоевал медаль, но занял четвертое место на Олимпийских играх и обновил три олимпийских рекорда как самый молодой спортсмен.

Он соревновался в дисциплине по метанию молота. Об этом стало известно из трансляции соревнований.

Михаил Кохан стал самым молодым участником финала Олимпиады-2020 в метании молота. Следующему по возрасту участнику было уже 26 лет. После первых двух попыток Кохан шел вторым, но следующие две попытки улучшить свой результат украинский спортсмен не смог. По итогам четырех попыток Кохан продолжал удерживать второе место.

Во время пятой попытки он опустился на четвертое место — его опередили норвежец и поляк. Олимпийским чемпионом в метании молота стал поляк Войцех Новицки, серебряную медаль завоевал норвежец Эйвинд Хенриксен, бронзу — еще один поляк Файдек.

Кохан обновил ряд рекордов:

Самый молодой участник финала Олимпиады-2020 в метании молота;

Самый молодой легкоатлет в истории Олимпиад, который метнул молот за 80 метров;

Самый молодой метатель молота, который занял четвертое место на Олимпийских играх.

Напомним, ранее мы сообщали, что Олимпийские игры в Токио 4 августа успешные для украинских спортсменов. Первые медали нынешней Олимпиады получили украинки Марта Федина и Анастасия Савчук — в артистическом плавании они завоевали «бронзу». Это первая медаль в артистическом плавании в истории Украины.