Юлия Кузьменко. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n158369-delo-sheremeta-kuzmenko-otpustili-pod-nochnoy-domashniy-arest-foto.html

Ракурс

Юлия Кузьменко, подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, осталась без браслета на ноге.

Шевченковский районный суд города Киева изменил ей меру пресечения и отменил ее круглосуточный домашний арест. Об этом стало известно из заседания суда.

Суд постановил изменить Кузьменко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест. Теперь Юлия Кузьменко сможет выходить из дома. После заседания она заявила, что ей сложно поверить в возможность прогулок по Киеву после года, проведенного дома.

Разделите эту радость со мной и выпейте вечером бокал моего любимого белого сухого вина или что-то на ваш выбор, — написала Кузьменко на своей странице в Facebook.

Ее адвокат Тарас Беспалый уточнил, что в рамках нового пресечения его подзащитная должна быть дома с 23.00 до 06.00. При этом она сможет ходить на работу.

Под домашним арестом находится еще один фигурант дела — Андрей Антоненко. На прошлом судебном заседании судьи отказались еще больше ослаблять ему меру пресечения. Сторона защиты Антоненко простила отпустить его под личные обязательства.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело Шеремета, которую до сих пор расследуют, вызывает вопросы у общества по качеству и профессионализму работы следователей, над ней работают. В то же время новый глава Министерства внутренних дел (МВД) Денис Монастырский считает, что давать оценку следствию стоит только после приговора суда.