Юлія Кузьменко. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n158369-sprava-sheremeta-kuzmenko-vidpustyly-pid-nichnyy-domashniy-aresht-foto.html

Ракурс

Юлія Кузьменко, підозрювана у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, залишилася без браслета на нозі.

Шевченківський районний суд міста Києва змінив їй запобіжний захід та скасував її цілодобовий домашній арешт. Про це стало відомо із засідання суду.

Суд постановив змінити Кузьменко запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт. Тепер Юлія Кузьменко зможе виходити з дому. Після засідання вона заявила, що їй складно повірити в можливість прогулянок по Києву після року, проведеного вдома.

Поділіть цю радість зі мною і випийте ввечері келих мого улюбленого білого сухого вина або щось на ваш вибір, — написала Кузьменко на своїй сторінці в Facebook.

Її адвокат Тарас Безпалий уточнив, що в межах нового запобіжного заходу його підзахисна має бути вдома з 23.00 до 06.00. При цьому вона зможе ходити на роботу.

Під домашнім арештом перебуває ще один фігурант справи — Андрій Антоненко. На минулому судовому засіданні судді відмовилися ще більше послаблювати йому запобіжний захід. Сторона захисту Антоненка простила відпустити його під особисті зобов’язання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Шеремета, яку досі розслідують, викликає запитання в суспільства щодо якості та професіоналізму роботи слідчих, які над нею працюють. Натомість новий очільник Міністерства внутрішніх справ (МВС) Денис Монастирський вважає, що надавати оцінку слідству варто лише після вироку суду.