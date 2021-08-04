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Ракурс
Арка на Марсе. Фото: NASA

Загадочную арку нашли на Марсе (ФОТО)

4 авг 2021, 19:51
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Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе загадочную структуру из камня, которая напоминает арку. Она сохраняет свою форму вопреки влиянию ветра и эрозии.

Curiosity занимается исследованием кратера Гейла, в котором располагается гора Шарп. Ранее ему удалось получить детальные изображения тонкой неровной арки. Об этом сообщает CNET.

Арка на Марсе. Фото: NASAГеолог NASA Эбигейл Фрейман описывает зрелище как «особо странное изображение интересной скальной текстуры». Она отметила, что фото Марса показывают распространенность небольших неровностей и комков, которые выступают над поверхностью.

Марс. Фото: NASAВ настоящее время марсоход изучает переходную зону между «глинистым блоком» и «сульфатосодержащим блоком». Обе области могут быть свидетельством существования водоемов в регионе в далеком прошлом.


Поле обзора снимков, на которые попала арка, составляет всего 16,5 сантиметров. Ученые считают, что она образована из материала, который способен противостоять эрозии.

Напомним, ранее мы сообщали, что марсоход-фотограф Perseverance сделал новые фотографии Красной планеты во время исследования образцов почвы в рамках миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Источник: Ракурс


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