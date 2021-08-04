Арка на Марсе. Фото: NASA

https://racurs.ua/n158371-zagadochnuu-arku-nashli-na-marse-foto.html

Ракурс

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе загадочную структуру из камня, которая напоминает арку. Она сохраняет свою форму вопреки влиянию ветра и эрозии.

Curiosity занимается исследованием кратера Гейла, в котором располагается гора Шарп. Ранее ему удалось получить детальные изображения тонкой неровной арки. Об этом сообщает CNET.

Геолог NASA Эбигейл Фрейман описывает зрелище как «особо странное изображение интересной скальной текстуры». Она отметила, что фото Марса показывают распространенность небольших неровностей и комков, которые выступают над поверхностью.

В настоящее время марсоход изучает переходную зону между «глинистым блоком» и «сульфатосодержащим блоком». Обе области могут быть свидетельством существования водоемов в регионе в далеком прошлом.

Поле обзора снимков, на которые попала арка, составляет всего 16,5 сантиметров. Ученые считают, что она образована из материала, который способен противостоять эрозии.

Напомним, ранее мы сообщали, что марсоход-фотограф Perseverance сделал новые фотографии Красной планеты во время исследования образцов почвы в рамках миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).