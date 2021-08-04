Комар. Фото: istock

https://racurs.ua/n158372-populyarnyy-ukrainskiy-kurort-atakuut-komary-video.html

Ракурс

Популярный украинский курорт на Азовском море штурмуют «тучи» комаров. Туристы и жители Бердянска жалуются на засилье насекомых.

Они кусают людей даже днем. Об этом сообщает местное издание «PRO Бердянск».

Сообщается, что комары «захватывают» номера гостиниц, квартиры и дома. Насекомые размещаются на стенах помещений, кусаются и не дают отдохнуть туристам, а также мешают местным жителям. Попытки местных властей травить насекомых не дают желаемых результатов — ранее выделенные средства на борьбу с комарами уже потрачены, а новый тендер состоится 5 августа. Кроме того, в городе рассматривают возможность принудительно заставить ОСМД травить комаров.

Напомним, ранее мы сообщали, что отдых на Азовском море в 2021 году туристам портят медузы и насекомые. В конце прошлой недели туристы вздохнули с облегчением, поскольку возле побережья уже не было засилья медуз. Однако радовались они недолго — последние два дня морские животные снова вернулись и донимают отдыхающих у пляжей.

Источник: Pro Бердянск