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Ракурс
Комар. Фото: istock

Популярный украинский курорт атакуют комары (ВИДЕО)

4 авг 2021, 20:15
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Популярный украинский курорт на Азовском море штурмуют «тучи» комаров. Туристы и жители Бердянска жалуются на засилье насекомых.

Они кусают людей даже днем. Об этом сообщает местное издание «PRO Бердянск».

Сообщается, что комары «захватывают» номера гостиниц, квартиры и дома. Насекомые размещаются на стенах помещений, кусаются и не дают отдохнуть туристам, а также мешают местным жителям. Попытки местных властей травить насекомых не дают желаемых результатов — ранее выделенные средства на борьбу с комарами уже потрачены, а новый тендер состоится 5 августа. Кроме того, в городе рассматривают возможность принудительно заставить ОСМД травить комаров.


Напомним, ранее мы сообщали, что отдых на Азовском море в 2021 году туристам портят медузы и насекомые. В конце прошлой недели туристы вздохнули с облегчением, поскольку возле побережья уже не было засилья медуз. Однако радовались они недолго — последние два дня морские животные снова вернулись и донимают отдыхающих у пляжей.

Источник: Pro Бердянск

Источник: Ракурс


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