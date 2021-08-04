Меган Маркл. Фото: instagram

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Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская и жена принца Гарри, впервые появилась на публике после рождения дочери.

Выход герцогини связан с юбилеем — ей исполнилось 40 лет. Об этом стало известно из ее страницы в Instagram.

Для Меган Маркл и принца Гарри стало традицией запускать благотворительные инициативы в день рождения. Герцогиня Сассекская не изменила обычаю и сделала это в свой юбилей. Она запустила кампанию, которая призвана помочь женщинам найти работу после пандемии коронавируса.

Вместе с комедианткой Мелиссой Маккарти Меган Маркл записала шутливое видео, которым анонсировала благотворительную инициативу. Она получила название 40×40.

По сюжету Меган Маркл позвонила голливудской актрисе накануне своего дня рождения. Для видеовызова Мелисса Маккарти оделась так, будто собралась на королевскую свадьбу. В кадре она спокойно попивала чай и шутила о планах Меган на юбилей.

В то же время Меган Маркл заявила, что позвонила комедиантке с предложением посвятить 40 минут своего времени женщинам, которые пытаются найти работу после эпидемии коронавируса. К инициативе она приобщила многих звезд.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл по случаю своего дня рождения пригласит 65 гостей. 4 августа ей исполнится 40 лет. Организацией праздника и приглашением гостей займется известный в Голливуде ведущий Колин Коуи, который не раз организовывал торжественные мероприятия для Опры Уинфри и других звезд.