Особые симптомы штамма «Дельта» назвали в Минздраве

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n158374-osobye-simptomy-shtamma-delta-nazvali-v-minzdrave.html

Ракурс

Штамм «Дельта» имеет специфические симптомы, которые отличают его от других мутаций коронавируса.

Самыми распространенными симптомами являются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

Сообщается, что среди пациентов со штаммом «Дельта» кашель и потеря обоняния или вкуса менее распространены, но чаще встречаются другие симптомы, более серьезные. А именно:

нарушения слуха;

проблемы с желудочно-кишечным трактом;

образования сгустков крови, приводящие к отмиранию тканей и гангренам.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма «Дельта» в тысячу раз больше, чем у инфицированных диким штаммом. Это означает, что у больного гораздо больше шансов выделять вирус во внешнюю среду, что способствует распространению вируса на других людей, — заявили в Минздраве.

Напомним, ранее мы сообщали, что индийский штамм коронавируса «Дельта» имеет самую большую патогенность среди других вариантов коронавирусной болезни COVID-19.