Артем Ситник. Фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n158401-yak-nabu-diznalosya-pro-misceperebuvannya-chausa-sytnyk-rozkryv-podrobyci.html

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Микола Чаус, суддя-корупціонер, якого знайшли на Вінниччині, перебував у Феофанії під охороною Служби безпеки України (СБУ).

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) мало змогу вручити підозру судді-втікачу завдяки листам з СБУ, у яких розкрили місцеперебування Миколи Чауса. Про це розповів очільник НАБУ Артем Ситник.

За його словами, ще в понеділок 30 липня до НАБУ надійшла кореспонденція, у якій СБУ вказувала, що взяла під охорону Чауса та надала йому статус потерпілого в справі щодо викрадення. А вже 3 серпня від СБУ до НАБУ надійшло ще два листи, але вже з новою інформацією.

Знову було сказано, що він потерпілий і знову було сказано, що заходи безпеки застосовуються щодо цієї особи, і що він знаходиться у Феофанії. Тому, ми виїхали туди. Детективи склали у Феофанії протокол, лікарі його виписали, тобто вважали, що його стан дозволяє перебувати в місцях затримання чи тримання під вартою, його стан дозволяє проводити процесуальні, слідчі дії, — розповів Ситник.

Натомість, чому Чаус опинився саме у Феофанії, яка підпорядковується Державному управлінню справами, яке, своєю чергою, підпорядковане президенту, Ситник пояснити не зміг. Тепер СБУ й НАБУ не перешкоджають один одному виконувати свої службові обов’язки, але попередню поведінку колег він назвав незаконною.

Тут уже мабуть раціональне зерно взяло верх і настало усвідомлення, що не можна так продовжувати. Ми декілька разів публічно зверталися. Наскільки це очевидна ситуація для будь-якого юриста, що це незаконні дії, — прокоментував дії СБУ Ситник.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Микола Чаус, суддя-втікач, якого випадково знайшли на Вінниччині, проходить у кримінальному провадження щодо хабарництва та як потерпілий у справі про викрадення. Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав екс-судді Дніпровського районного суду запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.