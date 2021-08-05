Тигр зробив «олімпійський» стрибок у висоту

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Ракурс

Суматранський тигр на прізвисько Густі зробив «олімпійський» стрибок у висоту за ласощами. Кумедний випадок стався в американському зоопарку Оклахома-Сіті. Хижак зумів подолати перешкоду, яка удвічі вища за нього.

Тигр з’явився на світ у липні 2017 року і став представником другого покоління суматранских тигрів, які народилися на території зоопарку у США. Ці тварини перебувають під загрозою зникнення — в лісах Індонезії залишилося менше 500 особин, пише National Geographic.

Величина стовпа, на вершині якого було закріплено ласощі для тигра, точно невідома, але тварини ростом у 2,2−2,5 метра можуть стрибати на п’ятиметрову висоту. Тигр Густі з першого разу доскочив до верхівки стовпа і вхопив ласощі.

Нагадаємо, природоохоронна організація Rainforest Trust придбала понад 5 тис. га тропічних лісів в центральній Суматрі для проведення заходів щодо захисту природи. У дикій природі ці тигри живуть 15−20 років, в зоопарках — до 25 років.

Джерело: National Geographic.