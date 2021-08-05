Тигр совершил «олимпийский» прыжок в высоту

https://racurs.ua/n158402-tigr-sovershil-olimpiyskiy-pryjok-v-vysotu-video.html

Ракурс

Суматранский тигр по кличке Густи совершил «олимпийский» прыжок в высоту за лакомством. Забавный случай произошел в американском зоопарке Оклахома-Сити. Хищник сумел преодолеть препятствие, которое выше него в два раза.

Тигр появился на свет в июле 2017 года и стал представителем второго поколения суматранских тигров, родившихся на территории зоопарка в США. Эти животные находятся под угрозой исчезновения — в лесах Индонезии осталось менее 500 особей, пишет National Geographic.

Величина столба, на вершине которого было закреплено лакомство для тигра, точно неизвестна, но животные ростом в 2,2−2,5 метра могут прыгать на пятиметровую высоту. Тигр Густи с первого раза допрыгнул до верхушки столба и ухватил лакомство.

Напомним, природоохранная организация Rainforest Trust приобрела свыше 5 тыс. га тропических лесов в центральной Суматре для проведения мероприятий по защите природы. В дикой природе эти тигры живут 15−20 лет, в зоопарках — до 25 лет.

Источник: National Geographic.