Израиль сбросил ракеты на Ливан. Фото: lenta.ua

https://racurs.ua/n158400-izrail-sbrosil-rakety-na-livan-video.html

Ракурс

Самолеты израильских военно-воздушных сил нанесли удары по точкам запуска ракет и инфраструктурам террора в южном Ливане.

Атака произошла в ночь на четверг, 5 августа. Также была атакована цель, откуда ранее осуществлялся запуск ракет, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В СМИ была направлена видеозапись этой атаки. ЦАХАЛ подчеркивает, что ответственность за любые враждебные действия против Израиля с ливанской территории несет государство Ливан.

ЦАХАЛ впервые за многие годы применил боевую авиацию для нанесения ударов по целям в Ливане. При этом объекты «Хизбаллы» атакованы не были, так как, по данным разведки, ракетный обстрел израильской территории осуществили боевики одной из палестинских группировок в Ливане.

Ранее 4 августа после ракетного обстрела северных районов Израиля с территории Ливана четырем гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. О раненых сообщений не было.