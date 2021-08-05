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Ракурс
Израиль сбросил ракеты на Ливан. Фото: lenta.ua

Израиль сбросил ракеты на Ливан (ВИДЕО)

5 авг 2021, 12:58
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Самолеты израильских военно-воздушных сил нанесли удары по точкам запуска ракет и инфраструктурам террора в южном Ливане.

Атака произошла в ночь на четверг, 5 августа. Также была атакована цель, откуда ранее осуществлялся запуск ракет, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В СМИ была направлена видеозапись этой атаки. ЦАХАЛ подчеркивает, что ответственность за любые враждебные действия против Израиля с ливанской территории несет государство Ливан.

ЦАХАЛ впервые за многие годы применил боевую авиацию для нанесения ударов по целям в Ливане. При этом объекты «Хизбаллы» атакованы не были, так как, по данным разведки, ракетный обстрел израильской территории осуществили боевики одной из палестинских группировок в Ливане.


Ранее 4 августа после ракетного обстрела северных районов Израиля с территории Ливана четырем гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. О раненых сообщений не было.

Источник: Ракурс


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