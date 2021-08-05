Ізраїль скинув ракети на Ліван

https://racurs.ua/ua/n158400-izrayil-skynuv-rakety-na-livan-video.html

Ракурс

Літаки ізраїльських військово-повітряних сил завдавали удару по точках запуску ракет і інфраструктур терору в південному Лівані.

Атака сталася в ніч на четвер, 5 серпня. Також була атакована ціль, звідки раніше здійснювався запуск ракет, повідомляє прес-служба армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У ЗМІ був спрямований відеозапис цієї атаки. ЦАХАЛ наголошує, що відповідальність за будь-які ворожі дії проти Ізраїлю з ліванської території несе держава Ліван.

ЦАХАЛ вперше за багато років застосував бойову авіацію для нанесення ударів по цілях у Лівані. При цьому об'єкти «Хезболли» не були атаковані, оскільки, за даними розвідки, ракетний обстріл ізраїльської території здійснили бойовики одного з палестинських угруповань в Лівані.

Раніше 4 серпня після ракетного обстрілу північних районів Ізраїлю з території Лівану чотирьом громадянам потрібна була допомога медиків для виведення зі стану нервового шоку. Про поранених повідомлень не надходило.