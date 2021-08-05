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Ракурс
Ізраїль скинув ракети на Ліван

Ізраїль скинув ракети на Ліван (ВІДЕО)

5 сер 2021, 12:58
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Літаки ізраїльських військово-повітряних сил завдавали удару по точках запуску ракет і інфраструктур терору в південному Лівані.

Атака сталася в ніч на четвер, 5 серпня. Також була атакована ціль, звідки раніше здійснювався запуск ракет, повідомляє прес-служба армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У ЗМІ був спрямований відеозапис цієї атаки. ЦАХАЛ наголошує, що відповідальність за будь-які ворожі дії проти Ізраїлю з ліванської території несе держава Ліван.

ЦАХАЛ вперше за багато років застосував бойову авіацію для нанесення ударів по цілях у Лівані. При цьому об'єкти «Хезболли» не були атаковані, оскільки, за даними розвідки, ракетний обстріл ізраїльської території здійснили бойовики одного з палестинських угруповань в Лівані.


Раніше 4 серпня після ракетного обстрілу північних районів Ізраїлю з території Лівану чотирьом громадянам потрібна була допомога медиків для виведення зі стану нервового шоку. Про поранених повідомлень не надходило.

Джерело: Ракурс


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