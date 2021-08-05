Уравнения по геометрии нашли на 3700-летней табличке - за тысячу лет до Пифагора

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Ракурс

Историю математики возможно придется переписывать благодаря новой уникальной находке — старейшему уравнению по прикладной геометрии, которое удалось обнаружить на глиняной табличке возрастом 3700 лет. Подобные выражения приписывались Пифагору, который жил тысячу лет спустя.

Старая вавилонская табличка, вероятно, применялась для геодезических работ. Она имеет пифагоровы тройки, которые использовались для определения точных прямых углов, за тысячу лет до существования самого ученого. Вавилонские геодезисты нанесли на глиняную табличку Si.427 план поля и измерения границ земли древней Вавилонии. Находка относится к Старовавилонскому периоду между 1900 и 1600 годами до нашей эры, сообщает The Daily Mail.

Табличка была впервые обнаружена на территории современного Ирака в 19 веке, однако ее лишь сейчас начали исследовать более подробно ученые Университета Нового Южного Уэльса в австралийском Сиднее.

Это единственный известный пример кадастрового документа древневавилонского периода, который представляет собой план, использующийся геодезистами для определения границ земель… Принято считать, что тригонометрия — раздел математики, занимающийся изучением треугольников, была разработана древними греками, которые изучали ночное небо во втором веке до нашей эры. Но вавилоняне разработали свою собственную альтернативную «прото-тригонометрию» для решения задач, связанных с измерением земли, а не неба, — рассказал доктор Мэнсфилд.



По словам ученого, открытие и анализ таблички имеют важное значение для истории математики, ставя геометрию на столетие раньше, чем предполагалось. Напомним, древнегреческий философ Пифагор жил в 570−497 годах до нашей эры.