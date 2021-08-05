Нашествие медуз в Кирилловке. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n158398-nashestvie-meduz-snova-ohvatilo-kurortnuu-kirillovku-foto.html

Ракурс

Медузы на Азовском море в этом году мешают отдыхающим купаться, а местные власти не справляются с количеством трупов морских жителей, которых выносит на берег.

Гигантские медузы лежат прямо на берегу в курортной Кирилловке Запорожской области. Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале «Запорожье Новости».

Как известно, в этом году на курортах Азовского моря случилось внезапное нашествие медуз, морских блох и комаров. Отдыхающие жалуются на невозможность купаться в море в Бердянске и Кирилловке Запорожской области, а также в Лазурном на Херсонщине.

Нашествие медуз специалисты связывают с ростом солености Азовского моря — именно при таких условиях морские животные могут активно размножаться.

Напомним, ранее мы сообщали, что нашествие медуз в курортной Кирилловке доставляет немало хлопот как отдыхающим, так и коммунальщикам. Под зданием поселкового совета туристы даже организовывали митинги с требованием разобраться в ситуации. Коммунальщики же утверждают, что ежедневно убирают медуз с пляжей.