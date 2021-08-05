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Ракурс
Нашестя медуз в Кирилівці. Фото: Telegram

Навала медуз знову охопила курортну Кирилівку (ФОТО)

5 сер 2021, 12:30
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Медузи на Азовському морі цьогоріч заважають відпочивальникам купатися, а місцева влада не справляється з кількістю трупів морських жителів, яких виносить на берег.

Гігантські медузи лежать прямо на березі в курортній Кирилівці Запорізької області. Відповідні фото опублікували в Telegram-каналі «Запоріжжя Новини».

Нашестя медуз в Кирилівці. Фото: Telegram

Як відомо, цього року на курортах Азовського моря трапилася раптова навала медуз, морських бліх та комарів. Відпочивальники скаржаться на неможливість купатися в морі в Бердянську й Кирилівці Запорізької області, а також у Лазурному на Херсонщині.

Нашестя медуз в Кирилівці. Фото: Telegram

Нашестя медуз спеціалісти пов’язують зі зростанням солоності Азовського моря — саме за таких умов морські тварини можуть активніше розмножуватися.


Нашестя медуз в Кирилівці. Фото: Telegram

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нашестя медуз у курортній Кирилівці завдає чимало клопоту як відпочивальникам, так і комунальникам. Під будівлею селищної ради туристи навіть організовували мітинги з вимогою розібратися в ситуації. Комунальники ж стверджують, що щодня прибирають медуз із пляжів.

Джерело: Ракурс


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