Ветерану, який погрожував підірвати Кабмін, оголосили про підозру

Ветерану, який погрожував підірвати Кабмін, оголосили підозру. Фото: Київська прокуратура

https://racurs.ua/ua/n158397-veteranu-yakyy-pogrojuvav-pidirvaty-kabmin-ogolosyly-pidozru.html

Ракурс

Володимиру Прохничу, колишньому бійцю «Айдару», повідомили про підозру. Напередодні він захопив урядову будівлю та погрожував підірвати там гранату.

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Також встановлюють мотиви та обставини злочину. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Підозру оголошено за статтями про:

захоплення державних будівель (ст. 341);

незаконне позбавлення волі (ч. 2 ст. 146);

незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Печерського управління поліції.

Нагадаємо, 4 серпня Кабінет міністрів захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Він був озброєний гранатою РГД, яка вибухає від удару. Після інциденту правоохоронці відкрили чотири кримінальні провадження.

Глава Нацполіції Ігор Клименко на брифінгу розповів, що чоловік здався після розмови з товаришем. А міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що зловмиснику призначили психіатричну експертизу, щоб з’ясувати, чому він так вчинив.