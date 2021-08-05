Зеленський радить проросійським жителям ОРДЛО “шукати місце в Росії”

https://racurs.ua/ua/n158396-zelenskyy-radyt-prorosiyskym-jytelyam-ordlo-shukaty-misce-v-rosiyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, запропонував мешканцям окупованих територій Донбасу самоідентифікувалися і відповісти на запитання «хто ти» та з ким — з Росією чи з Україною.

Про це глава держави зазначив в інтерв’ю телеканалу «Дом».

Та частина людей, що живе сьогодні на окупованій території Донбасу та Криму, повинні точно зрозуміти, що це не про те, що хтось когось кудись виганяє… Ще раз: Батьківщина, чи ти — гість? Я вважаю, якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованій, і ти вважаєш, що «наше діло праве, нам — в Росію, ми — росіяни» — це велика помилка залишатися жити на Донбасі, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Донбас ніколи не буде російською територією.

Просто ніколи. Неважливо, як довго це окуповано, розумієте? Це як стіна в Німеччині. Це не важливо. У будь-якому разі люди, історія скористаються моментом, і стіна впаде… Я вважаю, для майбутнього своїх дітей та онуків: ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України та відчував, що це — Росія, то ти повинен зрозуміти, що в ім’я своїх дітей та онуків тобі вже потрібно їхати та шукати собі місце у Росії. Це правильно, — вказав Зеленський.

Окрім того, Зеленський звернувся до українців на Донбасі.

Якщо ти відчуваєш, що ти — українець, і Донбас — український, якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову (навіть якщо тебе не вчили в школі, сам почитай книжки, все прийде, говори, як хочеш), — будь там. Будь, тримайся, все одно ця земля буде деокупована в будь-якому разі, — підсумував глава держави.



Нагадаємо, 20 лютого 2014 року розпочалася збройна агресія Росії проти України, яка триває донині.