Вбивство. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n158395-matir-dvoh-ditey-pereyihav-na-avto-vlasnyy-cholovik-detali-tragediyi.html

Ракурс

В Маріуполі нетверезий чоловік під час сварки з дружиною сів у свій мікроавтобус ГАЗ-2705 та переїхав жінку. Без матері залишилося двоє дітей.

Трагедія трапилася у ніч проти 3 серпня. Про це повідомляє OBOZREVATEL

У ту ніч подружжя сварилося у дворі багатоповерхівки. Причиною сварки було те, що жінка не давала нетверезому чоловікові сісти за кермо.

Було чутно крики, лайку. Начебто Оля не хотіла дати п’яному чоловікові сісти за кермо і їхати. Вона стояла поруч із мікроавтобусом, коли він поїхав, і потрапила під колеса, — розповідає сусідка.

За словами знайомих загиблої, особисте життя в неї не складалося. У свої 26 років вона встигла тричі побувати у шлюбі. У неї залишилося двоє дітей, молодшій дівчинці Ніколь — 4 місяці.

Вадим був старшим від Олі на дев’ять років. За словами друзів жінки, вона поспішно вийшла за нього заміж — вони познайомилися влітку минулого року, а одружилися вже у грудні. Уже тоді жінка була вагітною. Подруги загиблої жінки розповідають, що чоловік випивав.

Сам Вадим після наїзду на дружину просто поїхав з місця ДТП. Його спіймали у Горіхові Запорізької області, а експертиза показала, що він був п’яний. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286−1 — порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння. Чоловікові збираються оголосити підозру і вибрати запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Тернопільській області чоловік вбив свою молоду дружину, а потім наклав на себе руки. Знайомі кажуть, що пара була на межі розлучення. Трагедія сталася в ніч на 19 червня в місті Теребовля. 39-річний Роман Шманько вбив 28-річну дружину у своєму будинку.

Джерело: Obozrevatel