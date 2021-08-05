Убийство. Фото: ТСН

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В Мариуполе нетрезвый мужчина во время ссоры с женой сел в свой микроавтобус ГАЗ-2705 и переехал женщину. Без матери осталось двое детей.

Трагедия произошла в ночь на 3 августа. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В ту ночь супруги ссорились во дворе многоэтажки. Причиной ссоры стало то, что женщина не давала нетрезвому мужчине сесть за руль.

Было слышно крики, ругань. Оля не хотела дать пьяному мужу сесть за руль и ехать. Она стояла рядом с микроавтобусом, когда он уехал, и попала под колеса, — рассказывает соседка.

По словам знакомых погибшей, личная жизнь у нее не складывалась. В свои 26 лет она успела трижды побывать в браке. У нее осталось двое детей, младшей девочке Николь — 4 месяца.

Вадим был старше Оли на девять лет. По словам друзей женщины, она поспешно вышла за него замуж — они познакомились летом прошлого года, а поженились уже в декабре. Уже тогда женщина была беременной. Подруги погибшей женщины рассказывают, что мужчина выпивал.

Сам Вадим после наезда на жену просто уехал с места ДТП. Его поймали в Ореховом Запорожской области, а экспертиза показала, что он был пьян. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286−1 — нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине собираются объявить подозрение и избрать меру пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Тернопольской области мужчина убил свою молодую жену, а затем покончил с собой. Знакомые говорят, что пара была на грани развода. Трагедия произошла в ночь на 19 июня в городе Теребовля. 39-летний Роман Шманько убил 28-летнюю жену в своем доме.