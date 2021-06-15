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Ракурс
Серба в Украине заказали убить родственники, полиция «украла» его раньше. Фото: пресс-служба полиции

Серба в Украине заказали убить родственники, полиция «украла» его раньше (ВИДЕО)

15 июн 2021, 13:49
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Мужчину заказали киллерам собственные родственники — силовики сымитировали похищение, чтобы предотвратить его убийство. Гражданина Сербии в Украине «заказала» его жена для завладения имуществом на более чем шесть миллионов евро перед разводом.

Жена и брат потерпевшего привлекли к делу гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Указывается, что бизнесмен якобы хотел развестись с женой и лишить ее средств, поэтому она с братом сговорилась от него избавиться — похитить, заставить подписать необходимые бумаги и убить. Организатором преступления был украинец, который временно проживал за рубежом. Ему женщина предоставила информацию о мужчине, и сказала, что он несколько раз в год приезжает в Украину, чтобы проверить свои предприятия.

За убийство мужа женщина пообещала исполнителю квартиру в Москве стоимостью два миллиона долларов. После заказа преступления украинские правоохранители провели спецоперацию — они сымитировали похищение жертвы, чтобы проверить дальнейшие намерения организаторов.

В прокуратуре сообщили, что после того, как один из организаторов приехал в Украину и выплатил 10 тыс. долл. за выполнение первой части разработанного плана, его задержали. Мужчине сообщили о подозрении по фактам покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека, покушения на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по заказу в составе организованной группы.


Организатору уже избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Также готовится запрос о международной правовой помощи по привлечению к уголовной ответственности других заказчиков преступления.

Напомним, ранее мы сообщали, что доказательства участия сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины к похищению экс-судьи Николая Чауса в Кишиневе обнародовали СМИ.

Источник: Ракурс


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