Появились доказательства причастности украинской разведки к похищению Николая Чауса. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/n153648-pohischenie-sudi-chausa-v-moldove-smi-opublikovali-dokazatelstva-prichastnosti-ukrainskoy.html

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Доказательства причастия сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины к похищению экс-судьи Николая Чауса в Кишиневе обнародовали СМИ.

Похищение бывшего судьи было организовано очень сомнительным способом, а организаторы и исполнители оставили в Молдове многочисленные следы «работы». Молдавские правоохранители предполагают, что Чауса вернули в Украину, но до сих пор его местонахождение неизвестно. Сейчас молдавская полиция проверяет на причастность к похищению бывшего служителя Фемиды до двух десятков украинцев. Об этом говорится в совместном материале «Слідство.Інфо» и RISE Moldova.

Фигурируют в деле по меньшей мере два человека, имеющих отношение к ГУР Минобороны — Юрий Коваленко и Андрей Куценко. Последний для поездки в Молдову использовал ненастоящий паспорт. Журналисты выяснили, что Юрий Коваленко заехал в Молдову в середине марта и поселился в одном из отелей Кишинева. Уже 17 марта он арендовал красный автомобиль «Хюндай». GPS-трекер, который был установлен в арендованной машине, фиксировал все передвижения. Правоохранители выяснили, что арендованный Коваленко автомобиль несколько раз ездил к дому, где жил Чаус, и стоял там по несколько часов. Все это происходило накануне похищения экс-судьи.

Уехал Юрий Коваленко из Молдовы 21 марта, но уже через три дня вернулся. Тогда же в Молдову въехал еще один украинец, который также имеет отношение к украинской разведке. Журналисты выяснили, что его зовут Андрей Куценко. За восемь дней до похищения Чауса оба регулярно меняли отели в Кишиневе. Их лица зафиксированы на камерах наблюдения на минимум шести локациях.

Бывшего судью Чауса похитили в обед 3 апреля на белом автомобиле «Форд», а затем пересадили в «Мерседес». Камеры наблюдения зафиксировали, как авто на дипломатических номерах двигалось в сторону украинской границы. Машина покинула Молдову в 15.40. За ее рулем был военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк.

А уже через несколько минут после посольской машины страну пешком оставили и те два украинца, которые могут быть связаны с военной разведкой. В тот же день из Молдовы выехала еще одна группа украинцев, которых проверяют на причастность к похищению судьи Чауса.

Посольский автомобиль, на котором по версии молдавских правоохранителей, вывозили Николая Чауса, впоследствии вернулся в Кишинев. На этой неделе RISE Moldova зафиксировало машину на территории украинского посольства. МИД Молдовы просило Украину дать согласие обыскать автомобиль Toyota RAV 4, владельцем которого является посольство Украины в Молдове, но согласия еще не получило.

Власти Украины официально отрицают свою причастность к вывозу Чауса с территории Молдовы.

Напомним, Министерство иностранных дел Молдовы обратилось с официальным запросом о снятии дипломатического иммунитета с военного атташе посольства Украины в Кишиневе Сергея Сметанюка, потому что якобы именно на его автомобиле вывезли в Украину похищенного экс-судью Николая Чауса.