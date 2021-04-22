З’явилися докази причетності української розвідки до викрадення Миколи Чауса. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/ua/n153648-vykradennya-suddi-chausa-u-moldovi-zmi-opublikuvaly-dokazy-prychetnosti-ukrayinskoyi-rozvidky.html

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Докази участі співробітників Головного управління розвідки Міноборони України до викрадення екс-судді Миколи Чауса в Кишиневі оприлюднили ЗМІ.

Викрадення колишнього судді було організовано у дуже сумнівний спосіб, а організатори та виконавці лишили в Молдові численні сліди «роботи». Молдовські правоохоронці припускають, що Чауса повернули в Україну, але досі його місцезнаходження невідоме. Наразі молдовська поліція перевіряє на причетність до викрадення колишнього служителя Феміди до двох десятків українців. Про це йдеться у спільному матеріалі «Слідство.Інфо» та RISE Moldova.

Фігурують у справі щонайменше двоє осі, які мають відношення до ГУР Міноборони — Юрій Коваленко та Андрій Куценко. Останній для поїздки в Молдову використовував несправжній паспорт. Журналісти з’ясували, що Юрій Коваленко заїхав у Молдову в середині березня й оселився в одному з готелів Кишинева. Вже 17 березня він орендував червоний автомобіль «Хюндай». GPS-трекер, який був встановлений в орендованій машині, фіксував всі пересування. Правоохоронці з’ясували, що орендований Коваленком автомобіль кілька разів їздив до будинку, де жив Чаус, і стояв там по кілька годин. Все це відбувалося напередодні викрадення екс-судді.

Виїхав Юрій Коваленко з Молдови 21 березня, але вже за три дні повернувся. Тоді ж у Молдову в’їхав ще один українець, який також має відношення до української розвідки. Журналісти з’ясували, що його звати Андрій Куценко. За вісім днів до викрадення Чауса обоє регулярно змінювали готелі в Кишиневі. Їхні обличчі зафіксовані на камерах спостереження на щонайменше шести локаціях.

Колишнього суддю Чауса викрали в обід 3 квітня на білому автомобілі «Форд», а потім пересадили в «Мерседес». Камери спостереження зафіксували, як авто на дипломатичних номерах рухалося у бік українського кордону. Автівка залишила Молдову о 15.40. За її кермом був військовий аташе українського посольства Сергій Сметанюк.

А вже за кілька хвилин після посольської машини країну пішки залишили і ті двоє українців, які можуть бути пов’язані з військовою розвідкою. Того ж дня з Молдови виїхала ще одна група українців, яких перевіряють на причетність до викрадення судді Чауса.

Посольське авто, на якому за версією молдовських правоохоронців, вивозили Миколу Чауса, згодом повернулося до Кишинева. Цього тижня RISE Moldova зафіксувало машину на території українського посольства. МЗС Молдови просило Україну дати згоду обшукати автомобіль Toyota RAV 4, власником якого є посольство України в Молдові, але згоди ще не отримало.

Влада України офіційно заперечує свою причетність до вивезення Чауса з території Молдови.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Молдови звернулося із офіційним запитом щодо зняття дипломатичного імунітету з військового аташе посольства України у Кишиневі Сергія Сметанюка, бо нібито саме на його автомобілі вивезли в Україну викраденого екс-суддю Миколу Чауса.