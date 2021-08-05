Миллион гривен выиграл счастливчик в «Лото-Забаве» – подробности

https://racurs.ua/n158394-million-griven-vyigral-schastlivchik-v-loto-zabave-podrobnosti.html

Ракурс

Лотерейный билет, приобретенный в Закарпатской области, принес своему владельцу миллион гривен.

Об этом говорится в сообщении государственной денежной лотереи «Лото-Забава». Как отмечается, это уже 405-й миллионер в истории лотереи.

25-й в этом году счастливчик приобрел билет в Закарпатской области, — говорится в сообщении.

Имя победителя пока не разглашают, однако в «Лото-Забаве» опубликовали номер счастливого билета — 0117732.

«Лото-Забава» — государственная украинская лотерея, принадлежащая оператору государственных лотерей «М.С.Л.», который является правопреемником советского госпредприятия «Спортлото». Лотерея имеет лицензию Министерства финансов Украины.

По состоянию на 1 августа 2021 года проведено 1 тыс. 147 тиражей. Главным призом является джекпот, который по состоянию на август 2021 года составляет 3 млн грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса принесла миллион долларов американской студентке. Девушка, которая учится в университете штата Орегон, выиграла в лотерею среди вакцинированных от COVID-19.