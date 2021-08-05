Оргкомитет Олимпиады-2020 перепутал украинских синхронисток с россиянками

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Организаторы Олимпийских игр 2020 в Токио во время награждения перепутали украинских спротсменок-синхронисток с россиянками. Впоследствии во время брифинга представители оргкомитета Олимпиады-2020 принесли извинения Украине из-за ошибки диктора.

Украинская пара Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу в произвольной программе соревнований дуэтов по синхронному плаванию 4 августа. Первое место заняли спортсменки из РФ.

Диктор объявил бронзовых призеров Федину и Савчук как представителей ОКР — Олимпийского комитета России (сборной России за допингового скандала запрещено нести свой флаг и играть гимн страны).

Это была чисто производственная ошибка, — отметил пресс-секретарь оргкомитета Масса Танака.

Хотим сказать большое спасибо всем людям, которые за нас переживали и болели, всем нашим родным. Мы это чувствовали. Спасибо всей Украине!, — отметили украинские спортсменки.

Напомним, дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук завоевал для Украины первую в истории медаль в артистическом плавании. Синхронистки завоевали «бронзу», установив личные рекорды в обеих программах.

Ошибка на Олимпиаде-2020 является чувствительной из-за многолетней агрессии России против Украины. Ранее во время церемонии открытия Олимпиады 23 июля телеканал РФ отключил эфир незадолго до того, как украинские спортсмены вышли под своим национальным флагом.