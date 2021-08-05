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Ракурс
В Британии контролируемо взорвали огромную ТЭЦ – эффектное видео

В Британии контролируемо взорвали огромную ТЭЦ — эффектное видео

5 авг 2021, 11:23
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Взрыв в Великобритании провели спланировано — в графстве Йоркшир демонтировали четыре огромные башни старой ТЭЦ, которая была региональной достопримечательностью.

К сносу теплоэлектростанции тщательно готовилось в течение девяти месяцев. Каждая 90-метровая конструкция содержала 11 тонн бетона, сообщает ТСН.

На падение башен пришло посмотреть множество людей. За зрелищем британцы наблюдали с безопасного расстояния.

Полиция перекрыла близлежащие дороги и оцепила станцию. На месте ТЭЦ планируют построить индустриальную зону.


Напомним, ранее в Британии подорвали старую теплоэлектростанцию во время футбольного матча. На ее месте построят новый район.

Источник: ТСН

Источник: Ракурс


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