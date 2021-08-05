У Британії контрольовано підірвали величезну ТЕЦ – ефектне відео. Фото: Forgem

https://racurs.ua/ua/n158392-u-brytaniyi-kontrolovano-pidirvaly-velycheznu-tec-efektne-video.html

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Вибух у Великій Британії провели сплановано — у графстві Йоркшир демонтували чотири величезні вежі старої ТЕЦ, яка була регіональною пам’яткою.

Знесення теплоелектростанції ретельно готувалося протягом дев’яти місяців. Кожна 90-метрова конструкція містила 11 тонн бетону, повідомляє ТСН.

На падіння веж прийшли подивитися багато людей. За видовищем британці спостерігали з безпечної відстані.

Поліція перекрила довколишні дороги й очепила станцію. На місці ТЕЦ планують збудувати індустріальну зону.

Нагадаємо, раніше в Британії підірвали стару теплоелектростанцію під час футбольного матчу. На її місці побудують новий район.

Джерело: ТСН