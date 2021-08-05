Названа найбагатша співачка світу

Ріанна. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n158391-nazvana-naybagatsha-spivachka-svitu.html

Ракурс

Ріанна стала найбагатшою жінкою-музикантом у світі — її статки склали 1,7 млрд доларів.

Більшу частину доходів їй приніс не музикальний бізнес, а косметичний бренд. Про це повідомляє Forbes.

Основна частина статків 33-річної Ріанни виходить від компанії з виробництва косметики Fenty Beauty. Її 50% пакет у цьому бізнесі оцінюється в 1,4 млрд дол. Ще близько 270 млн доларів коштує 30% іншої пов’язаної з нею фірми Savage x Fenty, що випускає спідню білизну. Залишок суми Ріанна заробила на музиці.

Експерти відзначають, що багатшою за Ріанну у світі шоу-бізнесу є тільки одна жінка — американська телеведуча Опра Уїнфрі, статки якої оцінюють у 2,7 млрд доларів.

Ріанна заснувала компанію Fenty Beauty у 2017 році, для назви вона використовувала своє прізвище. Під час створення фірми вона стала партнером транснаціональної корпорації LVMH, якій належать популярні торгові марки класу «люкс», такі як дизайнерський одяг Christian Dior і Louis Vuitton, шампанське Moët & Chandon, коньяк Hennessy.

Зазначається, що компанії Ріанни працюють успішніше, ніж створені деякими її колегами по шоу-бізнесу, у тому числі Kylie Cosmetics американської моделі Кайлі Дженнер, KKW Beauty зірки телевізійних шоу Кім Кардаш’ян.

За розмірами статків від Ріанни відстає співачка Мадонна (розміри її багатства Forbes оцінює в 550 млн доларів), Селін Діон (455 млн) і Бейонсе (420 млн).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ілон Маск, засновник Tesla Inc. і SpaceX, став другою найбагатшою людиною у світі. Йому вдалося випередити в рейтингу засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.

Джерело: Forbes