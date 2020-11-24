Ілон Маск став другою найбагатшою людиною у світі, випередивши Білла Гейтса

Ілон Маск. Фото: Bloomberg

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Ілон Маск, засновник Tesla Inc. та SpaceX, став другою найбагатшою людиною у світі. Йому вдалося випередити у рейтингу засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.

Статки Ілона Маска оцінили у 127,9 млрд дол. Про це стало відомо з індексу мільярдерів Bloomberg.

Згідно з індексом, мільярдер-винахідник лише за цей рік збільшив свій капітал на 100,3 млрд дол., що є найбільшим показником серед 500 найбагатших людей світу. Ілон Маск також відзначився швидкісним зростанням у рейтингу — ще у січні він займав 35 місце. Причиною різкого збагачення винахідника стало збільшення вартості акцій компанії Tesla.

Наголосимо, що Білл Гейтс вдруге за вісім років опустився нижче другого місця. Автори рейтингу зазначають, що причиною втрати позицій для Гейтса стала благодійність, на яку мільярдер витрачає величезні статки. Наразі багатства Гейтса оцінюють у 127,7 млрд дол.

Перше місце у рейтингу посів засновник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос. Автори рейтингу зазначають, що цей рік був прибутковим для найбагатших людей світу. Попри пандемію вони встигли заробити 1,3 трлн дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник компанії SpaceX Ілон Маск планує збільшити кількість супутників Starlink на навколоземній орбіті до 800, що є достатнім числом, щоб передавати швидкісний інтернет на Землю. У зв’язку з цим була запущена 14-та місія Starlink з партією інтернет-супутників, які розробила компанія. Запуск місії відбувався з мису Канаверал, що знаходиться у штаті Флорида.