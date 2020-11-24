Илон Маск стал вторым самым богатым человеком в мире, опередив Билла Гейтса

Илон Маск. Фото: Bloomberg

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Илон Маск, основатель Tesla Inc. и SpaceX, стал вторым самым богатым человеком в мире. Ему удалось опередить в рейтинге основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Состояние Илона Маска оценили в 127,9 млрд долл. Об этом стало известно из индекса миллиардеров Bloomberg.

Согласно индексу, миллиардер-изобретатель только за этот год увеличил свой капитал на 100,3 млрд долл., что является наибольшим показателем среди 500 самых богатых людей мира. Маск также отметился скоростным ростом в рейтинге — еще в январе он занимал 35 место. Причиной резкого обогащения изобретателя стало увеличение стоимости акций компании Tesla.

Отметим, что Билл Гейтс второй раз за восемь лет опустился ниже второго места. Авторы рейтинга отмечают, что причиной потери позиций для Гейтса стала благотворительность, на которую миллиардер тратит огромные состояния. Сейчас богатства Гейтса оцениваются в 127, 7 млрд долл.

Первое место в рейтинге занял основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. Авторы рейтинга отмечают, что этот год был прибыльным для самых богатых людей мира. Несмотря на пандемию, они успели заработать 1,3 трлн долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава компании SpaceX Илон Маск планирует увеличить количество спутников Starlink на околоземной орбите до 800, что является достаточным числом, чтобы передавать скоростной интернет на Землю. В связи с этим была запущена 14-миссия Starlink с партией интернет-спутников, которые разработала компания. Запуск миссии проходил с мыса Канаверал, находящегося в штате Флорида.