Названа самая богатая певица мира

Рианна. Фото: Сплетник

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Ракурс

Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире — ее состояние составило 1,7 млрд долларов.

Большую часть доходов ей принес не музыкальный бизнес, а косметический бренд. Об этом сообщает Forbes.

Основная часть состояния 33-летней Рианны исходит от компании по производству косметики Fenty Beauty. Ее 50% пакет в этом бизнесе оценивается в 1,4 млрд долл. Еще около 270 млн долларов стоит 30% другой связанной с ней фирмы Savage x Fenty, выпускающей нижнее белье. Остаток суммы Рианна заработала на музыке.

Эксперты отмечают, что богаче Рианны в мире шоу-бизнеса только одна женщина — американская телеведущая Опра Уинфри, состояние которой оценивают в 2,7 млрд долларов.

Рианна основала компанию Fenty Beauty в 2017 году, для названия она использовала свою фамилию. При создании фирмы она стала партнером транснациональной корпорации LVMH, которой принадлежат популярные торговые марки класса «люкс», такие как дизайнерская одежда Christian Dior и Louis Vuitton, шампанское Moët & Chandon, коньяк Hennessy.

Отмечается, что компании Рианны работают успешнее, чем созданные некоторыми ее коллегами по шоу-бизнесу, в том числе Kylie Cosmetics американской модели Кайли Дженнер, KKW Beauty звезды телевизионных шоу Ким Кардашьян.

По размерам состояния от Рианны отстает певица Мадонна (размеры ее богатства Forbes оценивает в 550 млн долларов), Селин Дион (455 млн) и Бейонсе (420 млн).

Напомним, ранее мы сообщали, что Илон Маск, основатель Tesla Inc. и SpaceX, стал вторым самым богатым человеком в мире. Ему удалось опередить в рейтинге основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Источник: Forbes