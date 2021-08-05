Косатку выбросило на мель в Канаде, люди ее спасли

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Ракурс

Косатку выбросило на мель на побережье острова Принца Уэльского. Местные жители увидели, что млекопитающее застряло между камнями. Вероятно, косатка заплыла на берег с приливом, а затем оказалась в ловушке.

Животное издавало жалобные звуки, призывая сородичей. Информация была передана в береговую охрану и Национальное управление океанических и атмосферных исследований, пишет National Geographic.

Операция по спасению жизни косатки заняла шесть часов. Животное поливали водой, передавая по цепочке ведра и используя распылитель, а также отгоняли от нее хищных птиц.

Местные биологи смогли идентифицировать косатку: это 13-летняя особь, занесенная в реестр под номером T146D. Она приплывает к острову Принца Уэльского ради охоты на морских львов и других водных млекопитающих.

Косатка сумела дождаться нового прилива и когда волны подхватили ее — она уплыла к местам своего обитания.

Источник: National Geographic