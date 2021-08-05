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Ракурс
Косатку викинуло на мілину в Канаді, люди її врятували

Косатку викинуло на мілину в Канаді, люди її врятували (ФОТО, ВІДЕО)

5 сер 2021, 11:07
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Косатку викинуло на мілину на узбережжі острова Принца Уельського. Місцеві мешканці помітили ссавця, який застряг між камінням. Ймовірно, косатка запливла на берег з припливом, а потім опинилася у пастці.

Тварина видавала жалібні звуки, прикликаючи родичів. Інформація була передана в берегову охорону і Національне управління океанічних і атмосферних досліджень, пише National Geographic.

Операція з порятунку життя косатки тривала шість годин. Тварину поливали водою, передаючи по ланцюжку відра і використовуючи розпилювач, а також відганяли від неї хижих птахів.

Місцеві біологи змогли ідентифікувати косатку: це 13-річна особина, занесена до реєстру під номером T146D. Вона припливає до острова Принца Уельського заради полювання на морських левів та інших морських ссавців.

Косатка зуміла дочекатися нового припливу і коли хвилі підхопили її — вона попливла на глибину.

Джерело: National Geographic


Джерело: Ракурс


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