Косатку викинуло на мілину в Канаді, люди її врятували

https://racurs.ua/ua/n158390-kosatku-vykynulo-na-milynu-v-kanadi-ludy-yiyi-vryatuvaly-foto-video.html

Ракурс

Косатку викинуло на мілину на узбережжі острова Принца Уельського. Місцеві мешканці помітили ссавця, який застряг між камінням. Ймовірно, косатка запливла на берег з припливом, а потім опинилася у пастці.

Тварина видавала жалібні звуки, прикликаючи родичів. Інформація була передана в берегову охорону і Національне управління океанічних і атмосферних досліджень, пише National Geographic.

Операція з порятунку життя косатки тривала шість годин. Тварину поливали водою, передаючи по ланцюжку відра і використовуючи розпилювач, а також відганяли від неї хижих птахів.

Місцеві біологи змогли ідентифікувати косатку: це 13-річна особина, занесена до реєстру під номером T146D. Вона припливає до острова Принца Уельського заради полювання на морських левів та інших морських ссавців.

Косатка зуміла дочекатися нового припливу і коли хвилі підхопили її — вона попливла на глибину.

Джерело: National Geographic