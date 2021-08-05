Белорусская легкоатлетка Тимановская сбежала в Варшаву

Тимановскаа. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n158389-belorusskaya-legkoatletka-timanovskaya-sbejala-v-varshavu.html

Ракурс

Кристина Тимановская, белорусская легкоатлетка, вчера, 4 августа прилетела в Варшаву. Ради безопасности маршрут спортсменки в последний момент изменили.

Она летела с пересадкой в ​​Австрии. Об этом сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко, который сейчас тоже проживает в Польше.

Мы рады, что Кристине Тимановской удалось счастливо добраться до Варшавы! Надеемся, что агония режима вскоре закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в новой Беларуси, — написал Латушко.



Как известно, 4 августа легкоатлетка вылетела в Вену, хотя ожидалось, что девушка полетит в Варшаву, поскольку Польша предоставила ей и ее мужу гуманитарную визу. Однако маршрут изменили в последний момент. Член белорусского сообщества, который общался со спортсменкой, заявил, что дипломаты изменили рейс из соображений безопасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что Польша выдала гуманитарную визу Кристине Тимановской — участнице Олимпийских игр из Беларуси, которую принудительно пытались депортировать на родину после того, как она раскритиковала спортивных чиновников.