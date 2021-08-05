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Ракурс
Тимановська. Фото: Корреспондент

Білоруська легкоатлетка Тимановська втекла у Варшаву

5 сер 2021, 10:44
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Христина Тимановська, білоруська легкоатлетка, вчора, 4 серпня прилетіла у Варшаву. Заради безпеки маршрут спортсменки в останній момент змінили.

Вона летіла з пересадкою в Австрії. Про це повідомив білоруський опозиціонер Павло Латушко, який нині теж проживає у Польщі.

Ми раді, що Христині Тимановській вдалося щасливо дістатися до Варшави! Сподіваємося, що агонія режиму невдовзі закінчиться, і Христина зможе повернутися до підкорення нових спортивних вершин у новій Білорусі, — написав Латушко.


Як відомо, 4 серпня легкоатлетка вилетіла до Відня, хоча очікувалося, що дівчина напряму полетить до Варшави, оскільки Польща надала їй та її чоловікові гуманітарну візу. Однак маршрут змінили в останній момент. Член білоруської спільноти, який спілкувався зі спортсменкою, заявив, що дипломати змінили рейс із міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Польща видала гуманітарну візу Христині Тимановській — учасниці Олімпійських ігор з Білорусі, яку примусово намагалися депортувати на батьківщину після того, як вона розкритикувала спортивних чиновників.

Джерело: Ракурс


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