Оргкомітет Олімпіади-2020 сплутав українських синхроністок з росіянками

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Організатори Олімпійських ігор 2020 в Токіо під час нагородження сплутав українських спротсменок-синхроністок з росіянками. Згодом під час брифінгу представники оргкомітету Олімпіади-2020 принесли вибачення Україні через помилку диктора.

Українська пара Марта Федина та Анастасія Савчук завоювали бронзу у довільній програмі змагань дуетів з синхронного плавання 4 серпня. Перше місце посіли спортсменки з РФ.

Диктор оголосив бронзових призерів Федину та Савчук як представників ОКР — Олімпійського комітету Росії (збірній Росії через допінговий скандал заборонено нести свій прапор і грати гімн країни).

Це була чисто виробнича помилка, — зазначив прес-секретар оргкомітету Маса Танака.

Хочемо сказати велике дякую усім людям, які за нас переживали й вболівали, всім нашим рідним. Ми це відчували. Дякую всій Україні!, — зазначили українські спортсменки.

Нагадаємо, дует Марти Федіної та Анастасії Савчук виборов для України першу в історії медаль у артистичному плаванні. Синхроністки завоювали «бронзу», встановивши особисті рекорди в обох програмах.

Помилка на Олімпіаді-2020 чутлива через багаторічну агресію Росії проти України. Раніше під час церемонії відкриття Олімпіади 23 липня телеканал РФ відключив ефір незадовго до того, як українські спортсмени вийшли під своїм національним прапором.