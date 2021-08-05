Мільйон гривень виграв щасливчик у «Лото-Забаві» – подробиці. Фото: promin.cv.ua

https://racurs.ua/ua/n158394-milyon-gryven-vygrav-schaslyvchyk-u-loto-zabavi-podrobyci.html

Ракурс

Лотерейний білет, придбаний у Закарпатській області, приніс своєму власнику мільйон гривень.

Про це йдеться у повідомленні державної грошової лотереї «Лото-Забава». Як зазначається, це вже 405-й мільйонер в історії лотереї.

25-й цього року щасливчик придбав білет в Закарпатській області, — сказано в повідомленні.

Ім’я переможця наразі не розголошують, однак «Лото-Забаві» опублікували номер щасливого білета — 0117732.

«Лото-Забава» — державна українська лотерея, що належить оператору державних лотерей «М.С.Л.», котрий є правонаступником радянського держпідприємства «Спортлото». Лотерея має ліцензію Міністерства фінансів України.

Станом на 1 серпня 2021 року проведено 1 тис. 147 тиражів. Головним призом є джекпот, який станом на серпень 2021 року складає 3 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу принесла мільйон доларів американській студентці. Дівчина, котра навчається в університеті штату Орегон, виграла у лотерею серед вакцинованих від COVID-19.