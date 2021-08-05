Зеленский советует пророссийским жителям ОРДЛО «искать место в РФ»

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, предложил жителям оккупированных территорий Донбасса самоидентифицироваться и ответить на вопрос «кто ты» и с кем — с Россией или Украиной.

Об этом глава государства отметил в интервью телеканалу «Дом».

И часть людей, которые живут сегодня на оккупированной территории Донбасса и Крыма, должны точно понять, что это не о том, что кто-то кого-то куда-то выгоняет… Еще раз: Родина или ты гость? Я считаю, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что «наше дело правое, нам — в Россию, мы — россияне» — это большая ошибка оставаться жить на Донбассе, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Донбасс никогда не будет российской территорией.

Просто некогда. Неважно, как долго это оккупировано, понимаете? Это как стена в Германии. Это не важно. В любом случае люди, история воспользуется моментом, и стена упадет… Я считаю, для будущего своих детей и внуков: ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь находился на территории Украины и чувствовал, что это — Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно, — указал Зеленский.

Кроме того, Зеленский обратился к украинцам на Донбассе.

Если ты чувствуешь, что ты — украинец, и Донбасс — украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык (даже если тебя не учили в школе, сам почитай книги, все придет, говори, как хочешь), но если ты чувствуешь, что ты украинец — будь там. Любой ценой, держись, все равно эта земля будет деоккупирована в любом случае, — подытожил глава государства.



Напомним, 20 февраля 2014 года началась вооруженная агрессия России против Украины, которая продолжается по сей день.